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Россиянин пошел под суд из-за кепки с коноплей

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Житель Самары пошел под суд из-за того, что находился в общественном месте в кепке с изображением конопли. Об этом сообщается на сайте Куйбышевского районного суда.

Согласно судебному акту, сотрудники правоохранительных органов заметили россиянина в сквере имени Куйбышева. Отмечается, что мужчине, которого обвинили по статье 6.13 ч. 1 КоАП России в пропаганде наркотических средств, было назначено наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Для того чтобы определить, что именно изображено на бейсболке, был привлечен доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета. Он установил, что на кепке изображен лист конопли посевной, которая является наркотическим растением.

Ранее полиция задержала 90-летнюю россиянку за продажу крупной партии героина. Пенсионерку взяли с поличным при продаже 10 граммов наркотика. Вес изъятого считается особо крупной партией, поэтому в отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело.

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