США назвали уроженцев Курил японцами

CША уже долгие годы называют россиян, родившихся на Южных Курилах, японцами. Об этом указано в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента, передает РИА Новости.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции.

Ранее новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир назвал Курильские острова оккупированными Россией, отказавшись от своих слов, сказанных в 2011 году. Посол также призвал Токио начать работу по вопросу компенсаций за принудительный труд во время Второй мировой войны.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.