Организаторов концертов в Петербурге обязали сообщать число и возраст зрителей

Организаторы концертов в Санкт-Петербурге обязаны сообщать число и возраст зрителей на мероприятиях в зал заведения. Такие требования предъявил комитет по культуре города.

В ведомстве пояснили, что это необходимо в связи с тем, что с 4 декабря запрещается доступ лиц до 16 лет на мероприятия в театрах и иных организациях исполнительских искусств.

Кроме того городские власти напомнили об ограничениях по заполняемости залов с того же числа — она не может превышать 25 процентов. Однако окончательное число зрителей, которых могут допустить на мероприятие, будет определяться решением комитета.

Ранее в декабре в Санкт-Петербурге оштрафовали Ледовый дворец после выступления Басты, на котором не соблюдались меры безопасности. Сам рэпер заявил, что мероприятия проводились с учетом всех актуальных на тот момент требований властей.