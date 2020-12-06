Нарушения мер против COVID-19 заметили на съемках «Песни года» в Москве

В Москве на съемках новогодней «Песни года» в ВТБ-Арене заметили нарушения мер против COVID-19. Видеозапись с мероприятия опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, что на мероприятии не соблюдается установленная социальная дистанция. Кроме того, как пишет Mash, не все из людей были в масках. В видео показаны в том числе выступления Николая Баскова, Софии Ротару, Филиппа Киркорова.

По словам ведущей, съемки ведет телеканал «Россия». На сайте ВТБ-Арены указано, что мероприятие пройдет с соблюдением мер против коронавируса. Среди исполнителей также указаны Дима Билан, Валерий Меладзе, певица Елка, Егор Крид и другие музыканты.

Ранее в декабре в Санкт-Петербурге оштрафовали Ледовый дворец после выступления Басты, на котором не соблюдались меры безопасности. Сам рэпер заявил, что мероприятия проводились с учетом всех актуальных на тот момент требований властей.