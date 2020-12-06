Организатор «Песни года» ответил на обвинения в нарушении мер против COVID-19

Компания АРС, которая является организатором концерта «Песня года», ответила на обвинения в нарушении мер против COVID-19 на съемках мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

В АРС подчеркнули, что предписания Роспотребнадзора были соблюдены, и на концерт продали ровно четверть билетов. «А сообщения в соцсетях пусть комментируют соцсети», — добавили там.

Как рассказала представитель АРС Дарья Белозерова, на съемках соблюдалась дистанция, масочный режим, а все причастные к концерту, кроме зрителей, прошли ПЦР-тест. «Те, у кого он был положительным, не допускались на съемку», — отметила она. Кроме того, в зрительном зале и за кулисами были дезинфекторы для рук и специальные лампы для очистки воздуха, передает ее слова ТАСС.

Ранее о нарушении мер против коронавируса на съемках «Песни года» в Москве сообщил Telegram-канал Mash. Отмечалось, что на мероприятии не соблюдалась социальная дистанция, а некоторые зрители были без масок.

До этого в Санкт-Петербурге после выступления Басты оштрафовали Ледовый дворец за несоблюдение мер безопасности. Сам рэпер заявил, что мероприятия проводились с учетом всех актуальных на тот момент требований властей.