В Красноярске 101-летняя ветеран войны победила COVID-19

Врачи в Красноярске помогли 101-летней ветерану Великой Отечественной войны победить COVID-19. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

Людмила Щелкунова 1919 года рождения сначала поступила в больницу скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести. Когда состояние удалось стабилизировалось, она была отправлена на долечивание в краевой госпиталь ветеранов Великой Отечественной. «Сегодня ее выписывают. Еще какое-то время она будет находиться под наблюдением участкового врача», — сказал представитель министерства.

Агентство уточняет, что ранее поправилась 101-летняя заразившаяся коронавирусом жительница Забайкалья. Она проходила лечение на дому под наблюдением врачей.