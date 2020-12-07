Стала известна дата введения аналога «акта Магнитского»

Стала известна дата введения санкционного режима, также известного как аналог американского «списка Магнитского». Об этом говорится в официальном журнале ЕС, опубликованном на сайте.

Санкционный режим будет действовать с 8 декабря. Ограничения будут налагать как на государственные, так и на негосударственные субъекты, однако меры будут действовать только на территории ЕС. Набор санкционных инструментов будет стандартным: запрет на поездки в Евросоюз и заморозка финансовых активов.

Среди нарушений, за которые объединение будет вводить эти меры, геноцид, пытки, торговля людьми, преследования, нарушение свободы вероисповедания и другие серьезные нарушения прав человека.

Ранее сообщалось, что в ЕС утвердили новый режим санкций. Предполагалось, что он начнет действовать с 10 декабря — в День прав человека.

ЕС пообещал России новый «список Магнитского» 30 ноября. Позднее стало известно, что санкции за нарушения прав человека будут принимать единогласным решением 27 стран-членов объединения.

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