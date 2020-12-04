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Раскрыты детали аналога «списка Магнитского»

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Фото: Giannis Papanikos / AP

В Евросоюзе раскрыли детали нового санкционного режима за нарушение прав человека, аналогичного американскому «списку Магнитского». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

Совет ЕС по иностранным делам должен принять рамочный санкционный режим по нарушениям прав человека 10 декабря. Таким образом, он вступит в силу в День прав человека. При этом будущий режим не будет носить имя Сергея Магнитского.

Источник уточнил, что санкции за нарушения прав человека будут принимать единогласным решением 27 стран-членов ЕС. Их смогут налагать как на государственные, так и на негосударственные субъекты. Набор санкционных инструментов будет стандартным: запрет на поездки в Евросоюз и заморозка финансовых активов.

ЕС пообещал России новый «список Магнитского» 30 ноября.

В июле Великобритания ввела санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. Эти люди, по утверждению британских властей, причастны к смерти аудитора Сергея Магнитского в «Матросской Тишине».

По данным российской Генпрокуратуры, Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, организовал преступное сообщество для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства. Фигурантом дела был юрист фонда Сергей Магнитский, который, по версии следствия, помог придумать преступную схему.

Магнитского арестовали в 2008 году, а в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». По мнению защиты, его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь.

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