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В ЕС утвердили аналог «списка Магнитского»

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Фото: Riccardo Pareggiani / Reuters

В ЕС утвердили санкционный режим, также известный как аналог американского «списка Магнитского». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в объединении.

Вероятно, новый режим санкций начнет действовать с 10 декабря — в День прав человека. Источник подчеркнул, что механизм не будет копией действующего «акта Магнитского». Все ограничения будут действовать только на территории европейского объединения.

ЕС пообещал России новый «список Магнитского» 30 ноября. Позднее стало известно, что санкции за нарушения прав человека будут принимать единогласным решением 27 стран-членов объединения. Их смогут налагать как на государственные, так и на негосударственные субъекты. Набор санкционных инструментов будет стандартным: запрет на поездки в Евросоюз и заморозка финансовых активов.

В июле Великобритания ввела санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. Эти люди, по утверждению британских властей, причастны к смерти аудитора Сергея Магнитского в «Матросской Тишине».

По данным российской Генпрокуратуры, Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, организовал преступное сообщество для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства. Фигурантом дела был юрист фонда Сергей Магнитский, который, по версии следствия, помог придумать преступную схему.

Магнитского арестовали в 2008 году, а в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». По мнению защиты, его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь.

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