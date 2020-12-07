Названа дата отмены военного положения в Азербайджане

В парламенте Азербайджана назвали дату отмены режима военного положения в стране, передает «Интерфакс».

«Военное положение планируется снять 12 декабря с 00:00. Соответствующий документ будет рассмотрен на пленарном заседании парламента 11 декабря», — рассказали в законодательном органе.

Режим военного положения был введен 28 сентября после начала боевых действий в Нагорном Карабахе, за который Баку 30 лет ведет спор с Ереваном.

В ходе боев азербайджанская армия заняла ряд территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в том числе город Шуши (Шуша), имеющий стратегическое значение.

9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Позже под контроль Баку были переданы еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.