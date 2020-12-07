В Кремле прокомментировали задержание журналистов НТВ в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что инцидент с задержанием журналистов НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Турции будет урегулирован. Его слова приводит ТАСС.

«Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной. Рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить», — прокомментировал случившееся представитель Кремля.

Он добавил, что российские власти будут предпринимать все возможные меры для оказания помощи задержанным журналистам. При этом Песков не стал отвечать на вопрос, расценивает ли Москва такой шаг Турции как недружественный.

«Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания, его причины», — заключил он.

Ранее 7 декабря стало известно, что Петрушко и Малышкину грозит тюремный срок от 2 до 5 лет за несанкционированные съемки на военных объектах. Однако им могут предъявить и другое обвинение — в шпионаже. Наказание по этой статье — от 15 до 20 лет тюрьмы.

Сотрудники российского телеканала перестали выходить на связь 3 декабря. Последний полноценный контакт с ними состоялся 3 декабря в 12:22 — тогда Петрушко и Малышкин сказали, что их «задерживают неизвестные и куда-то ведут». По информации МИД, посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями и проясняют информацию об их возможном задержании.

Петрушко и Малышкин работают в программе «Центральное телевидение».