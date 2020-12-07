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Раскрыты возможные обвинения Турции в адрес журналистов НТВ 

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Фото: Murad Sezer / Reuters

В адрес задержанных в Стамбуле российских журналистов НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина могут выдвинуть обвинения в шпионаже. Об этом рассказал турецкий источник РИА Новости.

Помимо возможных обвинений, раскрыты и дальнейшие действия турецких властей. По словам источника, дело уже передано в суд.

«Российских журналистов могут обвинить в шпионаже, но, насколько мне известно, суд пока не принял это дело к рассмотрению», — отметил он.

По данным МИД, сотрудники российского телеканала перестали выходить на связь 3 декабря. Последний полноценный контакт с ними состоялся 3 декабря в 12:22 — тогда Петрушко и Малышкин сказали, что их «задерживают неизвестные и куда-то ведут». По информации ведомства, посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями и проясняют информацию об их возможном задержании.

Петрушко и Малышкин работают в программе «Центральное телевидение».

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