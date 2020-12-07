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Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ пригрозили сроком до 20 лет

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Фото: Emrah Gurel / AP

Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ Алексею Петрушко и Ивану Малышкину пригрозили сроком до 20 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно законодательству Турции, несанкционированные съемки на военных объектах, в которых обвиняют журналистов, наказывается сроком от 2 до 5 лет. Однако суд может предъявить россиянам обвинение в шпионаже: тогда им будет грозить срок от 15 до 20 лет тюрьмы.

По словам источника, мужчин уже доставили в суд.

По данным МИД, сотрудники российского телеканала перестали выходить на связь 3 декабря. Последний полноценный контакт с ними состоялся 3 декабря в 12:22 — тогда Петрушко и Малышкин сказали, что их «задерживают неизвестные и куда-то ведут». По информации ведомства, посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями и проясняют информацию об их возможном задержании.

Петрушко и Малышкин работают в программе «Центральное телевидение».

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