Мертвеца не пустили на собственные похороны

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Убитого жителя столицы Тринидада и Тобаго Порт-оф-Спейн не пустили в церковь на собственные похороны. Об этом сообщает издание The Sun.

29-летний Че Льюиса (Che Lewis) и его 54-летнеий отец Элдей Льюиса (Alday Lewis) были застрелены у себя дома 15 ноября. Элдея хоронили в гробу, в соответствии с традициями. Его сына Че сотрудники похоронного бюро забальзамировали в сидячем положении и поместили на стул.

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Одетого в розовый жакет и белые брюки, мертвеца пронесли на стуле через всю столицу в церковь в близлежащем городе Диего-Мартин. Прохожие останавливались в ступоре при виде сюрреалистической траурной процессии.

Но когда Че прибыл в церковь, служащие удивились увиденному и не пустили его внутрь. Покойника оставили сидеть снаружи. Некоторые из участников похорон не узнали Че и критиковали его за то, что на нем нет маски. Они не понимали, что мужчина не дышит.

Хозяин похоронного агентства Денни (Dennie) рассказал, что его девиз — «Каждая жизнь уникальна, поэтому и похороны должны быть уникальны». Он пояснил, почему Че посадили на стул: «Семья попросила об этом. Такой запрос не был сюрпризом для нас, так как мы знаем, что подобные похороны проводятся за границей».

«Мы хранили его у себя три дня, чтобы проследить, как он держится на стуле, прежде чем организовали процессию», — рассказал Денни.

За необычные похороны агентству грозит штраф в 6,8 тысячи долларов Тринидада и Тобаго (75,3 тысячи рублей). Полицейский Брент Бэтсон (Brent Batson) сказал: «Мы разочарованы безответственным поведением, инициированным похоронным агентством Денни».

В конце концов, Че поместили в гроб и похоронили рядом с отцом.

Ранее сообщалось, что гроб строителя из английского графства Ланкашир привезли на кладбище в ковше экскаватора. Такова была его последняя воля.