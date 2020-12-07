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Слова легионера о желании покинуть «Зенит» из-за «дерьмовой» позиции объяснили

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Себастьян Дриусси
Себастьян Дриусси
Фото: Public Domain / Wikimedia

Эрнан Берман, агент легионера петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси объяснил слова аргентинца желании покинуть российский клуб. Его слова приводит «Евро Футбол».

Берман заявил, что российские СМИ неправильно интерпретировали слова футболиста. «Он сказал, что когда-нибудь хотел бы вернуться в "Ривер Плейт", но не говорил, что хочет сделать это сейчас», — добавил он. Агент подчеркнул, что Дриусси на 100 процентов сконцентрирован на выступлении в «Зените».

6 декабря в интервью испаноязычному изданию Дриусси заявил, что недоволен своим положением в «Зените» и скучает по выступлениям за «Ривер Плейт». Он назвал свою позицию в петербургской команде «дерьмовой».

Контракт Дриусси с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Он выступает за петербургский клуб с 2017 года. В составе «Зенита» нападающий дважды выиграл чемпионат России.

Аргентинец перешел в российскую команду из «Ривер Плейта», воспитанником которого он является, за 15 миллионов евро. В составе молодежной сборной страны он выиграл золотую медаль чемпионата Южной Америки в 2015 году. Аналогичного успеха Дриусси достиг выступая за юношескую сборную Аргентины.


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