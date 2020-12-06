Легионер «Зенита» захотел покинуть клуб из-за игры на «дерьмовой» позиции

Аргентинский легионер «Зенита» Себастьян Дриусси признался в желании покинуть российский клуб. Об этом сообщает TyC Sports.

В интервью испаноязычному изданию 24-летний нападающий заявил, что недоволен своим положением в «Зените» и скучает по выступлениям за аргентинский «Ривер Плейт». «Я уже три года играю на дерьмовой позиции. От такого сильно устаешь. Готов вернуться в "Ривер" в любой момент», — заявил Дриусси.

3 декабря «Зенит» разгромно уступил бельгийскому «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Неудача лишила команду Сергея Семака шансов на выход в плей-офф турнира.

Дриусси выступает за санкт-петербургский клуб с 2017 года. Он перешел в российскую команду из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В составе «Зенита» он дважды выиграл чемпионат России. На его счету 21 гол за сине-бело-голубых.

Аргентинец — воспитанник «Ривер Плейта». В составе молодежной сборной страны он выиграл золотую медаль чемпионата Южной Америки в 2015 году. Аналогичного успеха Дриусси достиг и выступая за юношескую сборную Аргентины.