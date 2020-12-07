В российской Арктике появился первый «Маяк помощи»

Первый «Маяк помощи» появился в российской Арктике. Он поможет оленеводами, охотникам и вахтовикам, которые оказались в тундре в чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Спасатели поставили установку между поселками Черский и Колымский, на середине проложенного местными жителями Барановского маршрута. Конструкция представляет из себя 200-литровую металлическую бочку с герметичной крышкой, внутри которой дрова, средство для розжига, базовая аптечка, компас, карта местности, инструкция по выживанию, котелок и запас продуктов (чай, сахар, консервы, галеты). Бочка оснащена 5-метровым флагштоком со светоотражающими элементами.

В будущем подобные объекты поставят еще в нескольких местах в республике. «Рассчитываем на звериную и людскую сознательность, чтобы "Маяк помощи" был в порядке, когда он потребуется тем, кто окажется в тяжелой ситуации в тундре», сказал начальник Черского поисково-спасательного подразделения Якутского филиала МЧС Иван Еременко.

Ранее в Мурманской области собрались установить для туристов знаки «Северное сияние» там, где оно встречается чаще всего.