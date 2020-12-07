Армения потребовала вывести турецкие войска из Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян потребовал от Турции вывести свои войска из Нагорного Карабаха, передает РИА Новости.

«Турция должна вывести свой вооруженный персонал и аффилированные с ней террористические группировки из зоны нагорнокарабахского конфликта и Южного Кавказа в целом», — сказал Айвазян на пресс-конференции в Москве.

По его словам, пока «четких сигналов о выводе иностранных боевиков-террористов» нет.

Бои в Нагорном Карабахе, за который Армения и Азербайджан три десятилетия ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

Ереван утверждал, что на стороне Баку воюет турецкая армия и боевики с Ближнего Востока, которых переправила Анкара. Баку отрицал это.

В ходе боев азербайджанская армия заняла ряд территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). 9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых в ходе боев позициях. Под контроль Баку затем передали еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.