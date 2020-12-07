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Германия призвала США отказаться от смертной казни

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Фото: ANDREW KELLY / Reuters

Германия призывает США отказаться от смертной казни, заявила омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, это противоречит общемировым трендам. «Правительство ФРГ отвергает смертную казнь как жестокую и бесчеловечную форму наказания при любых обстоятельствах <...> Смертная казнь означает, что неверные суждения не могут быть исправлены», — сказала Кофлер.

Омбудсмен отметила, что Германия и ее партнеры из Евросоюза в течение многих лет проводят интенсивную кампанию за отмену смертной казни во всем мире. Она добавила, что это наказание не является сдерживающим фактором.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах были наказаны путем лишения жизни более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей. В федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.

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