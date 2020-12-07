Власти России ответили на угрозу резкого роста цен на мясо

В Минсельхозе ответили на сообщения об угрозе резкого роста цен на мясо в России с 2022 года. Об этом пишет ТАСС. В ведомстве заявили, что не ожидают изменения цен.

В Национальном союзе мясопереработчиков ранее предупредили, что при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине цены взлетят, что сделает говядину недоступной для большинства населения. При этом подорожает не только мясо, но и такие товары, как детское питание, социальное питание в дошкольных учреждениях, полуфабрикаты, колбасы.

В организации отметили, что говядина постоянно дорожала в 2019 году. В 2020-м она так же выросла в цене и за девять месяцев прибавила 17,5 процента. В то же время в Минсельхозе утверждают, что средневзвешенная цена на полутушу говядины у производителей в ноябре 2020 года была на шесть процентов выше, чем в тот же период в 2019 году. В Росстате говорят, что по состоянию на октябрь нынешнего года годовой рост цен для потребителей составил три процента.