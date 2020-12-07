В России умерли 456 пациентов с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки умерли 456 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в понедельник, 7 декабря.

456 пациентов с коронавирусом умерли в России за последние сутки

Кроме того, за последние 24 часа в стране зафиксировано 28 142 случая заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии в России скончались 43 597 пациентов с коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2 488 912.

Ранее в понедельник стало известно, что Минздрав допускает возможность ограничения передвижения жителей России внутри страны в целях борьбы с коронавирусом.