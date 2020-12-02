Инфекционист назвала способы избежать раннего старения из-за COVID-19

Существует два способа избежать преждевременного старения, вызванного перенесенным COVID-19. Их в разговоре с URA.RU назвала главный инфекционист Челябинска, заведующая инфекционным отделением горбольницы №8 Екатерина Стенько.

Первый вариант — это пройти комплексное лечение, которое помогает минимизировать последствия болезни. Второй — постараться избежать заражения тем, кто еще не столкнулся с инфекцией. «Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий [поможет] только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций», — сказала врач.

Стенько пояснила, что коронавирус поражает стенки артерий и сосудов. Как и любое тяжелое инфекционное заболевание, COVID-19 негативно влияет на работу внутренних органов.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что коронавирусная инфекция даже в легкой форме приводит к раннему старению организма и «забирает ресурсы». По ее словам, патология некоторых органов была выявлена у 70 процентов исследованных пациентов. В большинстве случаев выявлялся жировой гепатоз печени и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят людям в возрасте от 60 лет, в случае с переболевшими COVID-19 эти отклонения наблюдались уже у 40-летних.