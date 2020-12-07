Глава Минздрава назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса

Ограничительные меры из-за коронавируса необходимы до тех пор, пока нет возможности повлиять на пандемию лекарствами. Такое условие назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы», — сказал он. По словам министра, локдаун и другие ограничения — это вынужденные меры, которые нужны, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения.

Ранее Мурашко внес предложение ограничить передвижение внутри страны во время пандемии коронавируса. По его словам, подобные действия могут быть приняты в рамках борьбы с распространением инфекции.