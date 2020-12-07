Названо число поддерживающих ужесточение ограничительных мер в городах россиян

Эксперты назвали число жителей российских городов-миллионеров, которые поддерживают ужесточение ограничительных мер, связанных с организацией массовых мероприятий и деятельностью организаций культуры и искусства в период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Superjob.

По данным сервиса, 52 процента россиян выступили против ужесточения мер безопасности в их городах. В то время как за введение подобных мер высказались лишь 24 процента горожан.

Больше всего введение строгих мер наподобие тех, что были приняты в Санкт-Петербурге, поддерживают в Самаре, где 40 процентов жителей выступили в поддержку подобного шага. Также ужесточение мер безопасности одобрили в Челябинске и Омске (по 39 процентов). В Москве и Екатеринбурге (по 24 процента) наименьшее число жителей поддержали введение новых ограничений. Мнения жителей Санкт-Петербурга о решении ужесточить ограничительные меры разделились: 39 процентов высказались за, 41 процент — против.

2 декабря губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому все кафе и рестораны Санкт-Петербурга будут полностью закрыты в первые дни новогодних выходных и перед самим Новым годом. В документе говорится, что с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

В период с 20 декабря по 10 января будет закрыт доступ в Ленинградский зоопарк, в музеи и театры, на выставки и концерты. Власти рекомендовали вернуть полную стоимость билетов пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Запрещены любые мероприятия численностью более 50 человек, а также туристические и экскурсионные поездки на автобусе.