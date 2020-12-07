Стрелявшего в московскую школьницу полицейского уволили

В Москве после служебной проверки уволили сержанта полиции, выстелившего в 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, суд также дал следователям разрешение на обыск в квартире 33-летнего экс-полицейского.

Об инциденте стало известно 6 декабря. Сообщалось, что в субботу, 5 декабря, родители девочки пригласили в гости приятеля — 33-летнего Ивана К., сержанта полиции. Во время застолья подвыпивший полицейский захотел выйти на улицу «подышать воздухом» и позвал с собой девочку, находившуюся дома с родителями.

Как позже рассказала девочка, на улице Иван стал ее домогаться, она дала ему отпор, тогда он разозлился и достал оружие. Сначала Иван выстрелил в воздух, а потом девочке в ногу. Он использовал травматический пистолет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье 213 УК («Хулиганство»). Полицейского задержали.