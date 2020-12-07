В Москве состоялись внеочередные выборы руководства Партии прямой демократии. Об этом сообщается на сайте партии.

Внеочередной съезд партии прошел в конференц-зале отеля «Азимут Смоленская» и был посвящен досрочной отставке Вячеслава Макарова с поста генерального секретаря партии. В начале ноября Макаров, избранный генеральным секретарем в марте, подал в Высший координационный совет (ВКС) партии заявление об отставке.

Помимо выборов генерального секретаря партии, съезду было предложено выбрать новый состав ВКС и контрольно-ревизионной комиссии. На пост генерального секретаря партии была предложена кандидатура Олега Артамонова, руководителя группы научно-технической экспертизы партии, члена ВКС и организационного комитета партии. Предложений других кандидатур от делегатов не поступило.

В состав контрольно-ревизионной комиссии партии были предложены кандидатуры Анастасии Глаголевой, Веры Шкариной и Евгения Русака.

Кандидатуру Артамонова утвердили 42 голосами «за». Также Олег Артамонов, Алексей Пилько, Борис Чигидин, Сергей Нестерович, Василий Ансимов, Георгий Башилов, Владимир Татьянин, Андрей Филиппов и Алексей Кравецкий утверждены в ВКС партии.

Все предложенные съезду кандидатуры поддержаны большинством голосов. В заключительном слове генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов подчеркнул, что основной задачей партии на ближайшие полгода должно стать упорядочивание и реорганизация внутренней структуры с целью повышения эффективности ее работы, налаживание непрерывного взаимодействия и поддержки между региональными отделениями и центральным аппаратом партии, развитие активности и поддержка самостоятельных действий региональных отделений.