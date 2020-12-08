В России предложили считать жителей Аляски гражданами Российской империи

Вице-премьер-полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил считать жителей американского штата Аляска гражданами Российской империи. Так он прокомментировал публикацию о том, что США долгие годы называют уроженцев Курил японцами, передает ТАСС.

«Это очень новая позиция в международной практике. Мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел Российской Федерации, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи», — заявил он во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.

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Ранее появилась информация о том, что CША уже долгие годы называют россиян, родившихся на Южных Курилах, японцами. Это указано в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента. «Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

Российская колонизация Северной Америки происходила в XVIII — XIX веках. Решение о продаже Аляски США было одобрено 16 декабря 1866 года императором Александром II, министрами финансов и морского министерства, а также российским посланником в Вашингтоне бароном Эдуардом Стеклем. Территория площадью более 1,5 миллиона квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом.