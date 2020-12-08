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Исполнительница хита Secret прострелила другу голову и была задержана

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Анна Мари
Анна Мари
Фото: Public Domain / Wikimedia

25-летняя певица Анн Мэри (настоящее имя — Джоанн Мэри Слейтер) задержана полицией в связи со стрельбой в отеле, в результате которой у ее 24-летнего друга была прострелена голова. Об этом сообщает CBS46.

Пострадавший Джонатан Райт был госпитализирован. Он потерял много крови, однако сумел ответить на вопросы полиции и находится в сознании. Пуля попала в центр его лба и вышла через левый висок. Его госпитализировали, состояние пострадавшего оценивается как критичное.

Анн Мэри была задержана на месте происшествия. Она якобы заявила полиции, что пистолет упал со стола в номере отеля, что спровоцировало выстрел в сторону жертвы. В отчете указано, что при появлении полицейских певица «истерично кричала» и постоянно справлялась о том, жив ли ее друг. Артистка объяснила, что они выросли вместе. Ее задержали за хранение огнестрельного оружия и нападение при отягчающих обстоятельствах.

Задержанная наиболее известна по хиту Secret, клип на который вышел в 2019 году и набрал более 82 миллионов просмотров. В ее дискографии один студийный альбом Pretty Psycho, выпущенный в июле 2019-го.

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