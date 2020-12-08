Назван виновник массового отравления людей в бассейне Астрахани

В Астрахани предъявлено обвинение исполняющей обязанности директора спортивного комплекса после массового отравления людей в его бассейне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Фигуранту уголовного дела вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствием установлено, что в обязанности обвиняемой входит контроль за техническим состоянием здания спорткомплекса. Она допустила к работе сотрудника бассейна без должного инструктажа, который в свой первый рабочий день нарушил правила при очистке.

По предварительным данным, виновником массового отравления назван работник, который перепутал баки. В результате смешались две жидкости с разным составом. Последовавшая химическая реакция сопровождалась обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Он распространился по всему спорткомплексу. Находившиеся в бассейне дети и взрослые получили химические ожоги и отеки.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемой.

В больницах остается 21 ребенок и 9 взрослых. Им поставлен диагноз «отравление хлором средней тяжести».

7 декабря сообщалось, что во время занятий в бассейне спортивного комплекса «Динамо» купающимся детям и взрослым стало плохо. Их экстренно госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело.