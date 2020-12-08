Российским банкам пообещали большие проблемы

По итогам 2020 года чистая прибыль российских банков составит 1,4 триллиона рублей. Это выше, чем цифры, которые звучали осенью. Однако в следующем году аналитики обещают отрасли большие проблемы, пишет «Коммерсантъ».
В прогнозе до 2022 года утверждается, что 2021 год принесет кредитным организациям только 735 миллиардов прибыли, а в 2022-м доходы вырастут до 1,61 триллиона, что все равно меньше, чем в 2019-м. Причиной такой ситуации названа политика Центробанка по снижению ключевой ставки до 4,25 процента.
Банкам в течение года приходится снижать ставки по своим продуктам, что в полной мере скажется в следующем году, когда доля кредитов на новых условиях вырастет. Одновременно финансовым организациям надо будет держать ставки по депозитам, что поддержать приток средств вкладчиков. Из-за большой конкуренции повысить эти доходы не получится.
В текущем году падения удалось избежать за счет смягчения условий регулирования. Банкам позволили не создавать полноценные резервы. Кроме того, они сумели получить доходы по операциям с финансовыми инструментами.
В АКРА считают, что банкам придется сокращать выдачу кредитов. В текущем году рост портфеля составит 13,4 процента, а в следующие годы — 10,5 и 10 процентов. С этим ожиданием не согласны в Fitch, где говорят о 17 процентах в 2020 и 18 процентах в 2021 году. Однако аналитики обоих агентств сходятся, что качество активов банков ухудшится. В то же время эксперты пока не видят опасности для устойчивости банковской системы.
Ранее сообщалось, что снижение на четверть отчислений в систему страхования вкладов позволило банкам сэкономить на депозитах десятки миллиардов рублей.