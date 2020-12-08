Российским банкам пообещали большие проблемы

По итогам 2020 года чистая прибыль российских банков составит 1,4 триллиона рублей. Это выше, чем цифры, которые звучали осенью. Однако в следующем году аналитики обещают отрасли большие проблемы, пишет «Коммерсантъ».

В прогнозе до 2022 года утверждается, что 2021 год принесет кредитным организациям только 735 миллиардов прибыли, а в 2022-м доходы вырастут до 1,61 триллиона, что все равно меньше, чем в 2019-м. Причиной такой ситуации названа политика Центробанка по снижению ключевой ставки до 4,25 процента.

Материалы по теме За бугром Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны? Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?

Банкам в течение года приходится снижать ставки по своим продуктам, что в полной мере скажется в следующем году, когда доля кредитов на новых условиях вырастет. Одновременно финансовым организациям надо будет держать ставки по депозитам, что поддержать приток средств вкладчиков. Из-за большой конкуренции повысить эти доходы не получится.

В текущем году падения удалось избежать за счет смягчения условий регулирования. Банкам позволили не создавать полноценные резервы. Кроме того, они сумели получить доходы по операциям с финансовыми инструментами.

В АКРА считают, что банкам придется сокращать выдачу кредитов. В текущем году рост портфеля составит 13,4 процента, а в следующие годы — 10,5 и 10 процентов. С этим ожиданием не согласны в Fitch, где говорят о 17 процентах в 2020 и 18 процентах в 2021 году. Однако аналитики обоих агентств сходятся, что качество активов банков ухудшится. В то же время эксперты пока не видят опасности для устойчивости банковской системы.

Ранее сообщалось, что снижение на четверть отчислений в систему страхования вкладов позволило банкам сэкономить на депозитах десятки миллиардов рублей.