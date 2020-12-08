Обновление iOS убило батарею iPhone

Пользователи iPhone пожаловались на убивающее аккумулятор смартфонов обновление. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты заметили публикацию соответствующих постов на официальном форуме Apple и Reddit. В частности, сообщение на последней площадке собрало более двух тысяч лайков и порядка 400 комментариев. В основном владельцы iPhone жалуются на резкое снижение времени автономной работы, произошедшее после обновления iOS 14.2.

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Участник Reddit под ником Red_J2 заявил, что после апдейта его iPhone 11 стал терять по 15 процентов от уровня аккумулятора за день в режиме ожидания, хотя до этого он заряжал смартфон пару раз в неделю. «Я проснулся, полистал смартфон, 20 минут посидел в Twitter и вот уже вижу, что от батареи осталось только 82 процента», — заметил ummarit. Пользователь BuncRedd заявил, что его iPhone 11 Pro Max обычно хорошо сохранял уровень аккумулятора, но после установки обновления к вечеру остается не больше 50 процентов заряда.

Некоторые обладатели смартфонов уточнили, что их устройства начали выключаться после того, как уровень заряда батареи снижается до 20 процентов. Часть пользователей отметила сильный нагрев iPhone при зарядке.

Ранее Apple признала другую проблему с iPhone, связанную с беспроводной зарядкой. Пользователи пожаловались, что новые аппараты серии iPhone 12 перестают заряжаться беспроводным способом — в этом случае им приходится восполнять емкость аккумулятора исключительно посредством проводных аксессуаров.