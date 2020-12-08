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Госдеп США решил финансировать борьбу с дезинформацией против НАТО

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Фото: J. Scott Applewhite / AP

Госдепартамент США решил профинансировать борьбу с дезинформацией против НАТО. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

В документе отмечается, что «действия со стороны ряда государственных и негосударственных субъектов "подрывают единство"» Североатлантического альянса. Госдеп хочет укрепить влияние блока через противостояние таким действиям. На грант могут выделить не больше 25 тысяч долларов, реализовать его нужно в течение полутора лет.

В ведомстве поприветствовали предложения использовать цифровые технологии и социальные сети, проводить анализ недостатков в стратегиях НАТО и решать существующие проблемы практически. Целевая аудитория проектов — молодые люди, представители сфер безопасности и обороны, а также политики.

27 ноября сообщалось, что Госдепартамент США приготовился выделить 800 тысяч долларов для «оказания содействия Украине»: Вашингтон намерен продолжить программу сотрудничества со странами Европы. Проект предполагает, что США и страны Центральной и Восточной Европы будут сотрудничать, чтобы «передать Киеву опыт в области переходных мер и интеграции с ЕС».

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