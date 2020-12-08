Лидер группы «ЧИЖ & Co» Сергей Чиграков поддержал детский «Театр села»

Лидер и основатель группы «ЧИЖ & Co» Сергей Чиграков решил поддержать первый в России негосударственный детский «Театр села» и открыл сбор средств, поучаствовать в котором могут все желающие. Об этом музыкант рассказал «Ленте.ру».

«Мы решили, что в это непростое время, когда бушует коронавирус, надо помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. Поэтому этот сбор посвящен не нашей группе, а нашим друзьям — небольшому детскому театру в селе Льва Толстого в Калужской области», — отметил Сергей Чиграков.

Проект помощи, организованный известным музыкантом и исполнителем, — не просто сбор средств на ремонт части здания, в котором базируется «Театр села». Большой зрительный зал и помещение для репетиций позволят детскому театру расширить свой репертуар и достичь новых профессиональных высот.

«Театр села» — единственный в России частный сельский театр, основанный в 2015 году на базе местного семейного досугового центра тогда еще студентом актерского факультета ГИТИСа, а сейчас — актером, жителем села имени Льва Толстого, Глебом Даниловым. За 5 лет работы центр открыл более 10 направлений, но работают они на самоокупаемости. Танцевальная труппа артистов театра неоднократно становилась призером соревнований и лауреатом областных и всероссийских конкурсов.

В 2019 году коллектив на собранные средства выкупил часть здания, в котором ранее располагалась обанкротившаяся аптека, а предыдущий владелец планировал открыть в нем пивную. Проект поддержали сотни людей со всей страны, собрав более 1 миллиона рублей. На эти деньги удалось выкупить здание, сделать небольшой ремонт зала и поддержать центр во время пандемии.

Сейчас более 200 детей занимаются спортом и творчеством в одном крыле здания, вторая часть которого по-прежнему находится в аварийном состоянии. Прежде чем ребята смогут там начать репетировать, нужно провести экспертизу и сделать ремонт. Эта площадь позволит центру не только расширить пространство для занятий, но и увеличить зрительский зал до 60 мест. В нем актеры планируют показывать спектакли малых форм, которые уже есть в их репертуаре, проводить творческие вечера известных артистов, приглашать разные коллективы на гастроли в село, развивая его. Также необходимо сделать пристройку на 50 квадратных метров, в которой по плану будут располагаться фойе и раздевалка.

«Моя миссия в этом проекте — сделать село интересным. Я считаю, что новый ренессанс наступит непременно в глубинке. У нас удивительная команда, есть желание жить и творить в селе, не хватает только средств на строительство. Сегодня на 40 квадратах занимается более 100 детей, необходимо расширение и ремонт старой части. Если мы сделаем реконструкцию, то будущее у нас есть! В противном случае придется отказаться от занятий в аварийном здании. Мы очень верим в наш проект, а если его поддержат люди, сможем даже открыть в фойе небольшой буфет, где с разрешения потомков хотели бы увековечить имена легендарных музыкантов-земляков Игоря Доценко (ДДТ, "ЧИЖ и Co"), Владимира Шурыгина ("Синяя птица")», — рассказал основатель и идейный вдохновитель первого негосударственного «Театра села» Глеб Данилов.