В Москве выступит группа «Чиж & Co»

В Москве выступит рок-группа «Чиж & Co». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 19 сентября на площадке «ГлавClub Green Concert». Билеты можно приобрести на сайте клуба.

Последняя студийная пластинка «Чиж & C»o «Нечего терять» вышла в конце прошлого века, но концерты и гастроли легенд русского рока по-прежнему пользуются спросом. Прошлым летом Сергей «Чиж» Чиграков заявил, что максимум через год у отметившей 25-летие и обновившей состав группы выйдет новый альбом. Пока коллектив продолжает работать над свежей пластинкой. На московской концерте музыканты исполнят как известные хиты, так и другие песни из своего репертуара.