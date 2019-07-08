Российские музыканты спели в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Российские музыканты и телеведущая Татьяна Лазарева записали композицию «Хочу чаю» в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Видео с песней опубликовано в Facebook-аккаунте самой Лазаревой.

«Я сейчас нахожусь в Люблинском суде на заседании по делу Новое Величие. Смотрите видео и пишите слова поддержки», — написала она под постом.

В записи трека приняли участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Петр Налич, Рома Зверь, Борис Гребенщиков, Вася Обломов и Manizha. Слова и музыку к «Хочу чаю» написал исполнитель Сергей Чиграков, известный под псевдонимом Чиж.

Среди арестованных по делу «Нового величия» были 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. Татьяна Лазарева была одним из организаторов «Марша матерей»,прошедшего в августе 2018 года в поддержку задержанных. После этой акции обе девушки были отпущены из СИЗО под домашний арест. Однако 5 июня 2019 года 10 фигурантов «Нового величия», включая Павликову и Дубовик,были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов, хотя в январе 2019-го программу «Нового величия» признали безопасной для власти, экспертиза не нашла экстремизма в листовках движения.

В марте 2018 года фигуранты «Нового величия» были арестованы по обвинению в организации экстремистского сообщества. Защита подсудимых со ссылкой на материалы дела утверждала, что фактическим создателем и лидером этого движения был человек, внедренный силовиками. На сегодняшний день двое фигурантов дела уже осуждены.

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