Взятая Марией Захаровой из приюта собака умерла

Собака по кличке Панди, которую официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла из приюта, умерла. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте дипломата.

«Панди нет. Боролись неделю. В стационаре. Но энтерит, паравирусная инфекция и еще какая-то гадость победили. Еще два щенка из помета, как мне сказали, тоже умерли. Остальные болеют», — написала она.

Как рассказала Захарова, Панди провела в доме лишь один день, «а как будто так было всегда». Дипломат пообещала взять из приюта еще одного щенка.

Панди появилась у Захаровой 29 ноября. Собака оказалась в приюте после того, как ее обнаружили под бетонной плитой. Представитель МИД поблагодарила троих волонтеров, которые спасли животное. Подписчики дипломата поблагодарили ее за доброе сердце и поздравили с обретением нового члена семьи. Многие добавили в комментарии фотографии своих питомцев, которых тоже взяли в приюте или подобрали на улице.