Собака с аномально длинной шеей нашла хозяев и покинула приют

Похожая на жирафа собака, которую из-за необычной внешности бросили в приюте, обрела хозяев. Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за невероятно длинной шеи и нелепой внешности испанскую борзую по кличке Кетама (Ketama) бросили в приюте для охотничьих псов. Однако вскоре необычную собаку забрала домой пара из Нидерландов, 30-летняя Моник Морсинк (Monique Morsink) и ее 31-летний партнер Мартейн тен Воорде (Martijn ten Voorde).

В Испании, где была выведена порода испанских борзых, с ними обращаются очень жестоко. «Если собака недостаточно красива или непригодна для охоты, ее убивают или бросают, — рассказала Морсинк.

Хозяйка отметила, что Кетама очень добрая и умная. Она всегда готова прийти на помощь людям. Как и все псы, она очень игрива и требует к себе большого внимания. Шея, длина которой составляет 25 сантиметров, не доставляет Кетаме неудобств.

Во время прогулки хозяева надевают на своего питомца специальный воротник, так как без него Кетама может с легкостью сбросить с себя ошейник и убежать. Собака часто ловит на себе удивленные взгляды прохожих, но ее владельцы привыкли не обращать на это внимания.

Морсинк надеется, что необычная внешность Кетамы поможет привлечь внимание общественности к жестокому обращению с испанскими борзыми.

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