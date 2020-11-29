Официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла домой собаку из приюта. Фотографией питомца, лежащего в корзинке, она поделилась на своей странице в Facebook.

Захарова написала, что собака оказалась в приюте после того, как ее обнаружили под бетонной плитой. Представитель МИД поблагодарила троих волонтеров, которые спасли животное, и пообещала рассказать полную историю позже. «А пока едем домой и придумываем имя», — добавила она.

Подписчики дипломата поблагодарили ее за «доброе сердце» и поздравили с обретением нового члена семьи. Многие из них добавили в комментарии фотографии своих питомцев, которых также взяли из приюта или подобрали с улицы.

12 ноября Захарова рассказала о смерти собаки Ники, которую она забрала из приюта в 2007 году. Собака прожила в ее семье 14 лет, и, по словам хозяйки, всегда «дарила радость, была доброй и деликатной и обожала детей». «Я полгода как понимала, что дело к закату, но все как-то внезапно произошло. Мы успели попрощаться. (...) Сегодня, как мне рассказали родители, у нее текли слезы. Сейчас текут у нас», — писала представитель МИД. Комментаторы выразили ей соболезнования и посоветовали взять новую собаку, подарив ей «теплоту и дом».