Женщина нашла сбежавшего из дома щенка и отказалась возвращать его хозяйке

Жительница английского города Эштон-андер-Лин утверждает, что незнакомка нашла ее потерявшегося щенка и отказывается возвращать его. Об этом сообщает Manchester Evening News.

17-летняя Мелисса Бейлис (Melissa Baylis) рассказала, что ее щенок Нелли — помесь джек-рассела, чихуахуа и мальтезе — пропал 21 ноября, когда бегал по двору. Девушка считает, что собаку украли, потому что мусорный бак, загораживающий небольшой зазор в заборе, оказался передвинут.

Бейлис вместе с матерью сообщили о пропаже в полицию, а также разместили объявление в Facebook. Позже им пришло сообщение от незнакомой женщины. «Кажется, вы потеряли щенка. 21 ноября примерно в час дня я нашла вашего щенка, бегающего по улицам Эштон-андер-Лин. С питомцем все в порядке. Раз у него такие безответственные хозяева, у меня не остается другого выбора, как найти для него новый дом», — написала она и сразу удалила свою страницу.

По словам Бейлис, Нелли, которой два месяца, прожила в их семье всего неделю. Поскольку у семьи нет доказательств того, что собаку украли, полиция отказалась заводить дело о похищении. «Я очень за нее переживаю», — призналась девушка.

Ранее в Китае пес сбежал из дома, где его оставили на время ремонта, и прошел 100 километров пешком в поисках хозяев. Исхудавшего и хромого ретривера заметила группа рабочих.

Не только почитать, но и посмотреть — у нас в Instagram подписаться



