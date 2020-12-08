Раскрыта главная причина жестокости матерей к детям

Ученые Фукуйского университета в Японии выяснили, что модификация гена окситоцина (OXT) влияет не только на структуру человеческого мозга и развитие определенных черт личности, но и на эмпатию матерей к своим детям. Статья исследователей, в которой раскрывается главный генетический фактор, влияющий на родительскую жестокость, опубликована в журнале Psychoneuroendocrinology.

Исследователи изучили взаимосвязь между метилированием (присоединением метильных групп к ДНК) гена ОХТ, структурой мозга и эмпатией. Они проанализировали образцы слюны, взятые у 57 матерей, ухаживающих как минимум за одним ребенком, и определили уровень метилирования. Они также изучили размеры определенных областей мозга испытуемых с помощью воксельной МРТ-морфометрии. Кроме того, матерям предложили заполнить опросник, чтобы выявить уровень когнитивной и аффективной эмпатии.

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Отмечается, что когнитивная эмпатия выражается в понимании эмоций другого человека на интеллектуальном уровне, что позволяет понять, как он отреагирует на какую-либо ситуацию. Ученые объясняют, что это способность «поставить себя на чужое место». При аффективной эмпатии человек инстинктивно чувствует чьи-то эмоции, наблюдая за выражением лица или другими индикаторами настроения. Оба типа эмпатии сильно влияют на то, как родители ведут себя по отношению к детям, что, в свою очередь, влияет на психологическое развитие ребенка.

В итоге выяснилось, что высокий уровень метилирования ОХТ способствует суровому и жесткому воспитанию, а также отрицательно коррелирует с объемом серого вещества в правой нижней височной извилине, что связано с личным дистрессом или эмоциональным выгоранием.