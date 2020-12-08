«Газпром нефть» продолжила поддержку медиков в борьбе с COVID-19

В рамках акции «"Газпром нефть" — медикам», компания передала Омской области средства индивидуальной защиты (СИЗ) и мини-лаборатории для ПЦР-тестирования жителей региона на коронавирус. Акция охватывает регионы деятельности компании — Омскую, Оренбургскую и Томскую области, ХМАО, ЯНАО, Ярославль, Санкт-Петербург, и продолжается с апреля 2020 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

«Мы благодарны "Газпром нефти" за поддержку, которую получаем в борьбе с распространением COVID-19 на территории региона. Они были первыми, кто пришел поддержать, когда началась пандемия. "Газпром нефть" поставила нам первые СИЗы, когда еще система здравоохранения не была готова к ковиду. Не было не только средств защиты, но и финансирования на их приобретение. В моем понимании это неоценимый вклад в борьбу с COVID-19 в нашем регионе. Помощь, направленная на защиту от вируса омских врачей, очень значима. Наша задача — максимально обезопасить тех, кто каждый день спасает жизни людей», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

С апреля 2020 года «Газпром нефть» только в больницы Омской области поставила более 1 миллиона очков, масок, респираторов и защитных экранов, комбинезонов, перчаток и антисептических средств, а также передала аппараты искусственной вентиляции легких швейцарского производства. Вместе с мерами поддержки медицинского персонала «Газпром нефть» обеспечивала топливом автомобили скорой помощи. Волонтерам, которые оказывают помощь пожилым и малообеспеченным людям, были предоставлены топливные карты.

Помощь Омской области в рамках акции «Газпром нефть — медикам» — это часть комплексной программы «Газпром нефти» по противодействию COVID-19 «Антивирус». Программа предусматривает также и противоэпидемиологические меры на предприятиях компании. В частности, для сотрудников Омского НПЗ обеспечены регулярные тестирования на COVID-19. В качестве дополнительных мер организована служба мониторинга здоровья и доступ к сервисам телемедицины.

«Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и строго соблюдает необходимые санитарные требования. Разграничены потоки движения персонала на территории. Сотрудники носят защитные маски. Проводится регулярная обработка антисептическими средствами помещений и служебного транспорта, установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух. В качестве дополнительной меры защиты и снижения нагрузки на городские лечебные учреждения создан Центр мониторинга здоровья. Сотрудники ОНПЗ могут получить дистанционные консультации врачей без необходимости посещать поликлинику или больницу», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.