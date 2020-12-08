В России предотвращен 41 теракт на протяжении 2020 года. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА Новости.

Ни одной диверсии не допущено.

По данным НАК, силовики раскрыли 55 подпольных ячеек террористических организаций на территории России, нейтрализовали 49 боевиков, задержали 36 главарей бандформирований и 162 бандита, а также почти 600 пособников.

С начала года в Россию не пустили 149 граждан иностранных государств, причастных к терроризму и экстремизму.

10 ноября НАК сообщил, что на Северном Кавказе в 2020 году было предотвращено 15 терактов, силовики ликвидировали 35 боевиков, еще 53 преступника были задержаны.