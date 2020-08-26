В НАК рассказали о самоподрыве смертника в Ингушетии

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали о столкновении силовиков с террористом-смертником в Назрановском районе Ингушетии. Сообщение в среду, 26 августа, опубликовано на официальном сайте комитета.

По данным НАК, вооруженный бандит был обнаружен в лесном массиве вблизи села Али-Юрт во время оперативно-разыскных мероприятий. На предложение сдаться он ответил огнем и в ходе перестрелки подорвал себя самодельным взрывным устройством.

На месте происшествия силовики обнаружили оружие и боеприпасы. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов, как уточнили в комитете, нет.

Ранее сообщалось, что в Назрановском районе правоохранители проводили спецоперацию по нейтрализации двух боевиков. Один погиб, второй скрылся. Его обнаружили в лесу. Террорист использовал пояс шахида.