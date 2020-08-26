В Ингушетии погиб террорист-смертник

Убитый в Ингушетии в ходе спецоперации боевик оказался террористом-смертником. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Самоподрыв был совершен в лесу рядом с селом Али-Юрт. Правоохранители проводили спецоперацию по нейтрализации двух боевиков. Один погиб, второй скрылся. Количество жертв и пострадавших пока неизвестно
Террорист использовал пояс шахида, уточняет источник «360» в своем Telegram-канале. Силовики проводят поиск скрывшегося боевика.
Ранее 26 августа сообщалось о ликвидации одного боевика во время спецоперации в Назрановском районе республики.
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