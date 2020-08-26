В Ингушетии погиб террорист-смертник

Убитый в Ингушетии в ходе спецоперации боевик оказался террористом-смертником. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Самоподрыв был совершен в лесу рядом с селом Али-Юрт. Правоохранители проводили спецоперацию по нейтрализации двух боевиков. Один погиб, второй скрылся. Количество жертв и пострадавших пока неизвестно

Террорист использовал пояс шахида, уточняет источник «360» в своем Telegram-канале. Силовики проводят поиск скрывшегося боевика.

Ранее 26 августа сообщалось о ликвидации одного боевика во время спецоперации в Назрановском районе республики.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru