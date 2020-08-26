В Ингушетии в ходе спецоперации убили боевика

В Назрановском районе Ингушетии в ходе спецоперации убит один боевик. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Боестолкновение произошло в лесу у села Али-Юрт, в результате ликвидирован один боевик.

23 августа в Ингушетии в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали троих боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России). Во время столкновения пострадали два бойца спецназа.

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