Российские научно-образовательные центры заставят подтверждать свой статус

Российским научно-образовательным центрам (НОЦ) мирового уровня будет необходимо регулярно подтверждать свой статус. Об этом заявил ТАСС вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в настоящее время правительство работает над созданием системы оценки эффективности работы подобных центров. Как ожидается, мониторинг будут проводить минимум один раз в год, уточнил Чернышенко.

«Главное, чтобы участники в любой момент были готовы защитить свои проекты и чувствовали ответственность. Истории про то, что "старались, но не смогли" не пройдут — речь о федеральных деньгах, поэтому здесь должна быть максимально эффективная работа», — подчеркнул вице-премьер.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.