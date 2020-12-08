На репетиции парада победы в Баку заметили трофейную армянскую технику

В сети появились фото трофейной армянской техники на репетиции торжественного парада в Баку в честь победы Азербайджана в карабахском конфликте. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На опубликованных снимках видны реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», а также гусеничная боевая машина пехоты БМП-2.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил назвать новую станцию бакинского метрополитена «8 ноября» — в связи с окончанием войны в Нагорном Карабахе.

Проведение торжественного парада в честь победы в карабахской войне планируется на 10 декабря. Также в Азербайджане учредили День победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября. Еще одной памятной датой станет 27 сентября, когда начались военные действия, — День памяти погибших.

В Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.