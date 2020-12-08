Алиев предложил назвать станцию бакинского метро в честь победы над Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил назвать новую станцию бакинского метрополитена «8 ноября» — в связи с окончанием войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Haqqin.az.

«По инициативе президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева новую станцию Бакинского метрополитена, расположенную по адресу: Насиминский район, улица Джейхуна Салимова, 1065-й квартал, назвать "8 ноября"», — говорится в постановлении правительства.

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Ранее в Азербайджане в связи с окончанием войны против Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) учредили День победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября. Еще одной памятной датой станет 27 сентября, когда начались военные действия — День памяти погибших.

1 декабря стало известно, что в Баку пройдет торжественный парад в честь победы в войне за Нагорный Карабах. Полковник в отставке, ныне военный эксперт Шаир Рамалданов заявил, что в настоящее время личные составы Вооруженных сил Азербайджана готовятся к участию в мероприятии.

В Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и НКР, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.