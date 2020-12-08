Жителей российской тундры обеспечат спутниковыми телефонами

Живущие в российской тундре семьи получат спутниковые телефоны с тревожной кнопкой. До конца года их будет выдано около 100 штук, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Десятки коробок с телефонами уже доставлены в Яр-Сале, через неделю начнется их выдача жителям поселений Ямальского района. Все средства связи оснащены специальной кнопкой, при трехсекундном нажатии сигнал тревоги поступает в центр управления в кризисных ситуациях вне зависимости от баланса на счете.

«Чтобы не оставить тундровиков в отдаленных районах без связи, в том числе и экстренной, правительство Ямала обеспечивает семьи оленеводов спутниковыми телефонами», — говорится в сообщении.

С 2012 года спутниковыми телефонами были обеспечены около 600 семей в Ямальском районе.