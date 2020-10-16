В отдаленный арктический поселок на Таймыре провели интернет и мобильную связь

Отдаленный арктический поселок Усть-Авам подключили к интернету и мобильной связи, сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Оборудование из Дудинки доставляли на вертолете несколькими рейсами. Отдельно прилетели специалисты с инструментами для монтажа. При установке станции применялось оборудование, выдерживающие суровые минусовые температуры.

Связь в населенном пункте появилась в рамках краевой госпрограммы «Развитие информационного общества». Поселок стал самым северным из участников проекта.

Усть-Авам с населением в 400 человек расположен на Таймыре. Большинство его жителей — долганы (представители коренных малочисленных народов Севера). В поселении сохраняют традиционные промыслы, в детском саду воспитанников обучают родному языку.

Ранее высокоскоростной интернет провели в Териберку Мурманской области. Также была установлена система видеонаблюдения.